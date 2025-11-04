Haberler

Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, polis ekipleri kavşaklarda önlemler aldı. Yoğun sis, tarihi yapıları da görünmez hale getirdi.

Edirne'de sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi bazı noktalarda 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve çevre yollarında görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Selimiye Camisi, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii gibi kentin simgesi haline gelen tarihi yapılar, yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Vatandaşlar da yoğun sis nedeniyle araçla ilerlemekte güçlük yaşadıklarını belirtti.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 13 derece civarında seyrettiği kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. - EDİRNE

