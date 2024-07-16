Edirne'de Yılbaşından Beri Yapılan Operasyonlarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri yılbaşından itibaren yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 118 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği tarafından 01 Ocak 2024 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 70 gram kubar esrar, 20 bin 558 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilogram 892 gram skunk, 18 kilogram 573 gram eroin, 325 gram bonzai, 144 gram metamfetamin, 2 milyon 112 bin 842 adet kök kenevir bitkisi ve 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan malzemeler ile ilgili 118 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı. - EDİRNE