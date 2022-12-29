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Edirne'de yılbaşı öncesi operasyon: Piyasaya süremeden yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de yılbaşı öncesi operasyon: Piyasaya süremeden yakalandılar

Edirne'de polis ekiplerince yılbaşı öncesi bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 75 litre etil alkol, 48 boş içki şişesi, 300 adet bilyeli şişe kapağı ve 2 yabancı menşeli bandrol ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince yılbaşı öncesi bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 75 litre etil alkol, 48 boş içki şişesi, 300 adet bilyeli şişe kapağı ve 2 yabancı menşeli bandrol ele geçirildi.

2022 yılının bitmesine sayılı günler kala operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürüne geçit vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir evde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 75 litre etil alkol, 48 boş içki şişesi, 300 adet bilyeli şişe kapağı ve 2 yabancı menşeli bandrol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikata başlandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Edirne 3. Sayfa Haberler

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