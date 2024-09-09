Edirne'de Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Trafik Yoğunluğu

Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri sıkıntı yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bugün başlaması sebebi ile Edirne'de sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Okul yoğunluğu olan bölgelerde tüm kavşaklarda önlem alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerekli önlemleri almasıyla, oluşan uzun kuyruklar kısa sürede normale döndü. - EDİRNE