Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yeğen Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeğeni tarafından pompalı tüfekle başından vurulan bir şahıs hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeğeni tarafından pompalı tüfekle başından vurulan şühos hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.K. ile amcası Tokcan Küçükkarakaş, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta karşılaştı. Amca yeğen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda U.K, yanındaki pompalı tüfekle amcasını başından vurdu. Tokcan Küçükkarakaş kanlar içerisinde yere düşerken, U.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tokcan Küçükkarakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkarakaş'ın cezanesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, oradan da Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan otopsinin ardından Keşan'a getirilen Tokcan Küçükkarakaş'ın cenazesi ise toprağa verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title