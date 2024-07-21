Edirne'de Yeğen Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeğeni tarafından pompalı tüfekle başından vurulan şühos hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.K. ile amcası Tokcan Küçükkarakaş, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta karşılaştı. Amca yeğen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda U.K, yanındaki pompalı tüfekle amcasını başından vurdu. Tokcan Küçükkarakaş kanlar içerisinde yere düşerken, U.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tokcan Küçükkarakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkarakaş'ın cezanesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, oradan da Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan otopsinin ardından Keşan'a getirilen Tokcan Küçükkarakaş'ın cenazesi ise toprağa verildi. - EDİRNE