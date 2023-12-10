Edirne'de yayaya çarpmamak için manevra yapan motokurye yaralandı

Edirne'de önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motokurye, yere düşerek yaralandı.

Kaza, Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf O. idaresindeki 34 HFR 865 plakalı motosiklet, karşısına çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yaparak yere düştü. Yere düşerek yaralanan Yusuf O'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı Yusuf O.'ya olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - EDİRNE