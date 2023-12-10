Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yayaya çarpmamak için manevra yapan motokurye yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motokurye, yere düşerek yaralandı.

Edirne'de önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motokurye, yere düşerek yaralandı.

Kaza, Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf O. idaresindeki 34 HFR 865 plakalı motosiklet, karşısına çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yaparak yere düştü. Yere düşerek yaralanan Yusuf O'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı Yusuf O.'ya olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Trafik Kazaları 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title