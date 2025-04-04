3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

Edirne'de Yayaya Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Edirne'de Yayaya Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İstasyon Mahallesi'nde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki H.N.Ş.'ye çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobilin yayaya çarpıp kaçması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın H.N.Ş.'ye çarptı. Yayaya çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan yayaya çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.