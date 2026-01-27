Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Edirne'nin Söğütlüdere köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Geren, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda otomobil sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve gözaltına alındı.

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne merkez ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Geren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Geren yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrfan Geren'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Geren'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.İ. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
