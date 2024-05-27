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Edirne'de Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaşlı kadın ağır yaralandı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadının 18 metre sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 06 BZS 458 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin Gidergi'ye (70) çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet 91 metre, yaşlı kadın 18 metre, motosiklet sürücüsü Y.G. ise 45 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Y.G. ve Nesrin Gidergi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı kadını kalp masajı ile yeniden hayata döndürdü. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gidergi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı yayalara yol veren bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gördüğünde hemen yardıma koştuğunu ifade eden Ediz Canbazoğulları, yaşanan kaza nedeniyle üzüldüğünü belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Edirne Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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