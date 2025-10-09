Haberler

Edirne'de Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı

Güncelleme:
Edirne'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 34 EFR 991 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü M.E.K.'yi karakola götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

