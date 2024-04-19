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Edirne'de Yaya Geçidi Kullanmayan Yayaya Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı

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Edirne'de, yaya geçidini kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 50 metre ilerideki yaya geçidi kullanmadan boşluktan karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. 50 metre ileride yaya geçidi bulunmasına rağmen yaya geçidini kullanmayarak aradaki boşluktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.G'ye, U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Edirne Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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