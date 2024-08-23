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Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı. İpsala İlçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucunda, aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı

İpsala İlçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından, Sarıcaali köyü ve Yenikarpuzlu beldelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucunda, aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların, silahlı terör örgütü üyeliği, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa İpsala Edirne Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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