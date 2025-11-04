Edirne'de Yasa Dışı Yurt Dışı Kaçış Girişimi Engellendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarmanın yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak kimlik kontrolünden geçirdi.

Jandarmanın "JADU" isimli yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle yapılan sorgulamada, şüphelilerin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında işlem yapılan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan ihraç komiser A.A. (52), Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası bulunan ihraç öğretmen H.G. (40) ve Erzincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası süren M.E.M. (44) oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE