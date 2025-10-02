Haberler

Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlere Yönelik Denetim: 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlere Yönelik Denetim: 6 Kaçak Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Denetim sırasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 6 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölgede denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı

Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.