Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlere Yönelik Denetim: 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 6 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölgede denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE