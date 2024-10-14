Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığına Operasyon
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyon sonucunda, Bulgaristan plakalı araçta gizlenmiş 2 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçmak için Bulgaristan plakalı aracın zula kısmına saklanan Suriye uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerinin yapılan koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları denese de polis ekiplerinden kaçamıyor. Göçmenlerin son zamanlarda çok sık denediği kaçış planı polis ekiplerinin dikkati sayesinde bozuluyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma çerçevesinde Bulgaristan plakalı bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın taban zula kısmında gizlenmiş vaziyette 2 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili Bulgaristan uyruklu A.A.N. ile K.i.C. isimli 2 göçmen kaçakçısı organizatör, mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Bulgaristan Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Suriye Göçmen edirne Hukuk Dünya

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? 14 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi? İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ekim Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 14-15 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.