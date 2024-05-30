Edirne'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı

Edirne'de 505 personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulamada 4 bin 322 şahıs sorgulanırken, 7 göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 46 noktada 505 polisin katılımıyla şok uygulama yapıldı. 4 bin 322 şahsın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş ekipleriyle birlikte trafik ekipleri de uygulamaya destek verdi. Bin 40 aracın kontrol edildiği uygulamada 113 araç sürücüsüne 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi. Evrak eksikliği tespit edilen 1 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücünün de belgesine el konuldu.

Denetimlerin bir diğer adresi de iş yerleri oldu. Umuma açık 52 iş yerinden gerçekleştirilen kontrolde 4 iş yerine 54 bin 128 para cezası kesildi. Kapalı alanda sigara içen 16 şahsa 15 bin 632 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca uygulama, 6 Suriye uyruklu ve 1 Cezayir uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE