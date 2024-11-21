Edirne'de Yangın Paniği: Mahalleli Sokağa Döküldü

Edirne'de alev alev yanan tek katlı müstakil ev, mahalleliyi sokağa döktü.

Edirne'nin Yıldırım Hacısaraf Mahallesi Karacapaşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evde hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE