Edirne'de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde, G.O'ya ait bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Edirne'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi 5. Sokak'ta G.O'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa