Edirne'de Yangın: İki Otomobil Alev Alev Yandı

Edirne'de Yangın: İki Otomobil Alev Alev Yandı
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Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki iki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak tamamen zarar gördü. Olayda apartman sakinleri son anda kurtulurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edirne'de çıkan yangında iki otomobil alev topuna döndü, apartman sakinleri son anda kurtuldu.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartman sitesinde park halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında alevlerin sıçradığı bir apartmanın dış cephesi ve penceresi de zarar gördü. Alevlerin etkisiyle evin içini saran dumanlara rağmen ev sakinlerinin uyanık olması, yaşanacak bir facianın önüne geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın sonrası iki otomobil tamamen yanarak hurda yığınına dönerken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve kundaklama ihtimalini araştırmak üzere inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evinin içinin çıkan yangın dolayısıyla dumanla kaplandığını ifade eden yaşlı kadın, büyük korku yaşadığını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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