Edirne'de Yangın: Bir Ev Küller İçinde, İki Ev Zarar Gördü

Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE