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Edirne'de Yangın: 83 Yaşındaki Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Edirne'de Yangın: 83 Yaşındaki Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı
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Edirne'de 83 yaşındaki Hediye Örücü'nün evinde çıkan yangın sonrası komşuları tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Yangın, elektrikli aksamdan kaynaklandı ve mahallede büyük korkuya sebep oldu.

Edirne'de 83 yaşındaki kadın yatağında uyuduğu esnada evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın, alev alev yanan evinden komşuları tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Yangın, Edirne Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan ve uyuduğu esnada elektrik aksamından dolayı çıkan yangın sebebiyle bir anda alevlerin ortasında kalan 83 yaşındaki kadın Hediye Örücü, komşularının yardımıyla camdan çıkarılarak son anda kurtarıldı. Daha sonra yangının büyümesiyle birlikte başka bir eve de alevler sıçradı. Yangın nedeniyle bütün mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadının kontrolünü yaptı. Çıkan yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Örücü'nün yangından herhangi bir yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesi üzerine yaşlı kadın Hediye Ötücü, kefen parası için sakladığı altınları bulmak için evinin içini aradı. Polis ekipleri yaşlı kadının ifadesine başvurmak üzere emniyette götürdü.

Evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Hediye Ötücü, uyuduğu esnada yangının çıktığını ve büyük korku yaşadığını belirtti.

"Evden eser kalmadı"

Edirne Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş, "Biz de şimdi uykudan kalktık geldik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama yaşlı ve evde yalnız yaşayan bir teyzemiz. Yangın haberini duyunca hemen yardıma koştuk, geldik. Evden eser kalmadı, tamamen yanmış durumda. Çocuklarının yanında kalabilir ama maddi durumu olmadığı için evinin hasarını karşılayamayacak durumda. Devlet büyüklerimizin yardımına ihtiyacı var" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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