Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yakalanan Markalı Tekstil Ürünleri

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısından giden bir tırda 90 koli dolusu, 3 bin 126 parça markalı tekstil ürünü yakalandı.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısından giden bir tırda 90 koli dolusu, 3 bin 126 parça markalı tekstil ürünü yakalandı.

Türkiye'den Fransa'ya gitmek üzere Hamzabeyli sınır kapısını geçen N.C. idaresindeki tır, Bulgaristan Lesovo gümrük noktası gümrük noktasına geldi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Fransa'ya karton kutu ve paket taşıyan tır, "Risk analizi" yöntemine göre X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Kartonlar arasına markalı ürünler gizlenmiş

Gümrük müfettişleri tarafından yapılan kontrollerde, beyan edilen kargolar arasında 90 koli dolusu beyan edilmemiş "markalı" kıyafet bulundu. Yapılan incelemede dünyaca ünlü markaların logolarını taşıyan 90 kolide toplam 3 bin 126 adet beyan edilmemiş ceket, eşofman, tişört, bluz, pantolon ve diğer tekstil ürünleri ele geçirildi.

Uzman tarafından yapılan ilk incelemeye göre bunların değerinin yaklaşık 35 bin Euro olduğu belirlendi. Yapılan yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından yürütülen mal kaçakçılığı nedeniyle ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Hamzabeyli Fransa Edirne Uluslararası İlişkiler Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var? TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak? Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title