Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne'de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne'de yakalanan 363 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi. - EDİRNE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa