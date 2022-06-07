Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler

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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hudut Kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.Ö. ve K.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Kartalları Yunanistan Edirne 3. Sayfa Haberler

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