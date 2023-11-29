Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
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Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları tırı durdurdu.
Ekiplerin tırda yaptığı aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa