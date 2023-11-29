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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

29 Kasım 2023 09:50 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.