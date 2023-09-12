Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de durumundan şüphelenilen E.K, Kocasinan Mahallesi'nde durduruldu ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca Keşan'da yapılan bir aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Keşan'da evinden hırsızlık yaşayan bir kişi de polise başvurdu.