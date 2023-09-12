Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de durumundan şüphelenilen E.K, Kocasinan Mahallesi'nde durduruldu ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca Keşan'da yapılan bir aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Keşan'da evinden hırsızlık yaşayan bir kişi de polise başvurdu.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.K'yı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli M.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli M.Y. hakkında tahkikat başlatıldı.
Evden hırsızlık
Keşan'da evinden cep telefonu ve bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan R.Ö, evinden cep telefonu ve bir miktar parası çalındığını fark etti.
Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.