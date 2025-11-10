Edirne'de Uyuşturucuya Bulanmış Tütün Ele Geçirildi
Keşan'da polisin şüpheli gördüğü bir şahsın üst aramasında 10,64 gram uyuşturucuya bulanmış tütün bulundu. Şüpheli hemen gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu Ö.T.'nin üst aramasında uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Bayrak Sokak'ta durumundan şüphelendiği Ö.T.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 6 kağıt peçete içerisinde 10,64 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa