Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 5 gram eroin, 8 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 5 gram eroin, 8 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.