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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 52 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.