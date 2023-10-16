Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 21 gram metamfetamin, 11 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.E, C.M, H.Ç, Ş.K, E.D, Ü.D. ve C.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.