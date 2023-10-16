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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.