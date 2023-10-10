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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne merkez ve Uzunköprü ilçelerinde şüpheli kişileri durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 207 gram esrar, bir kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.