Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüpheli kişileri durdurarak arama gerçekleştirdi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu ve S.Ç, A.T, O.Y, A.A, S.K, A.B. ve U.A. gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde arama gerçekleştirdi.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ç, A.T, O.Y, A.A, S.K, A.B. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.