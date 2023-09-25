Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüpheli kişileri durdurarak arama gerçekleştirdi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu ve S.Ç, A.T, O.Y, A.A, S.K, A.B. ve U.A. gözaltına alındı.