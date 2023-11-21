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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.