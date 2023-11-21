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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Edirne Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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