Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş, A.A, T.K, F.Ü. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.