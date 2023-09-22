Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 38 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, E.Y, O.K, H.U. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.