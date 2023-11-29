Üye Girişi
Haberler

Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli kişilerin üzerinde ve adreslerde arama yaptı. Aramalarda 10 uyuşturucu hap ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 10 uyuşturucu hap ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title