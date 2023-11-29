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Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

29 Kasım 2023 13:17 Son Güncelleme: 13:19 Abone Ol

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli kişilerin üzerinde ve adreslerde arama yaptı. Aramalarda 10 uyuşturucu hap ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.