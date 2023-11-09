Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde ve Keşan ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 27 uyuşturucu hap ele ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, S.B, A.Y. ve O.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.