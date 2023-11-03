Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S, G.B. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S, G.B. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.