Haberler ›› 3. Sayfa ›› Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S, G.B. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.