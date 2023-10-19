Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A.C, E.V. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.