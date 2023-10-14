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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise esrar, bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.