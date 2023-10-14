Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise esrar, bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Edirne merkez ve Uzunköprü ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 372 gram esrar, 35 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, T.K, O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa