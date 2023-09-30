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Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, il merkezi ve Keşan ilçesinde durumundan şüphelendikleri 2 kişinin üstünde arama yaptı. Aramalarda bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.M. ve İ.B.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.