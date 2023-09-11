Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Edirne merkez ile Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.