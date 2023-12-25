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Edirne'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranma kaydı olan hükümlü yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile arama kaydı olan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Edirne Ceza Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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