Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat O.Y'nin ofisine düzenledikleri operasyonda bir miktar kokain, metamfetamin, esrar ve extacy hap ele geçirdi. Operasyon sonucunda ofiste bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası avukat O.Y'nin ofisine operasyon düzenledi.

Ofiste yapılan aramada bir miktar kokain, metamfetamin, esrar ve extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili ofiste bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Avukat O.Y'nin ise arandığı öğrenildi.