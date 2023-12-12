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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde ve Şüphelinin Üstünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda toplamda 7,31 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.D.'yi durduran polis, şüphelinin üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde 1.41 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan ihbar üzerine E.Ü.'nün evinde de arama yapan polis ekipleri, 7,31 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.D. ve E.Ü. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Keşan Polisiye Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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