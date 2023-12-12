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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde ve Şüphelinin Üstünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

12 Aralık 2023 16:31 Güncelleme: 16:33 Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda toplamda 7,31 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.