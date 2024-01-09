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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 95 Hap Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli üzerinde yapılan aramada 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurularak üst arması yapılan şüpheliden 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak'ta durumundan şüphelendikleri G.A.'yı durduran polis, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 95 adet uyuşturucu hap ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. G.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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