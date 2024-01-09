Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 95 Hap Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurularak üst arması yapılan şüpheliden 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak'ta durumundan şüphelendikleri G.A.'yı durduran polis, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 95 adet uyuşturucu hap ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. G.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE