Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 402 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetamin, satışa hazır halde 35 fişek, 400 adet ecstasy hap, 1 fişek halinde kokain, 1 fişek plaka esrar, 1 fişek skunk, 1 adet ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 12 adet 9.19 mm tabanca fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetamin, satışa hazır halde 35 fişek, 400 adet ecstasy hap, 1 fişek halinde kokain, 1 fişek plaka esrar, 1 fişek skunk, 1 adet ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 12 adet 9.19 mm tabanca fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslar H.S.T. ve A.D. yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Şüpheliler İstanbul'dan takibe alınarak, Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada zula kısmında 402 gram metamfetamin, satışa hazır halde 35 fişek, 400 adet ecstasy hap, 1 fişek halinde kokain, 1 fişek plaka esrar, 1 fişek skunk, 1 adet ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 12 adet 9.19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli H.S.T. ve A.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. - EDİRNE