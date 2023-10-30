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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Edirne'de yapılan üst aramalarında ve valizlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Narkotik polisi tarafından durdurulan şüphelilerin üst aramalarında ve valizlerinde 93 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.