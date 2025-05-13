Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
Edirne'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 215 gram metamfetamin ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.
Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 215 gram metamfetamin maddesi, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 4 fişek halinde toplam 4 gram skunk maddesi, 1 adet Tayland menşeli Cannabis (esrar) sakız kutusu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Y.E.Ç., S.Ç. ve H.U.Y. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - EDİRNE