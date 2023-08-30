Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ve bekçilerin yaptıkları çalışmalarda, 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta, durumundan şüphelendikleri Ü.D.'yi durduran polis, yaptıkları üst aramasında, Ü.D.'nin üzerinden 6 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde ve bir kağıda sarılı uyuşturucu ele geçirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri de Fidan Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladıkları B.K.'nın üst aramasında beyaz poşete sarılı uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.D. ve B.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE